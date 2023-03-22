مقترح برلماني لتوحيد توقيت آذاني الفجر والمغرب خلال رمضان

وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوحيد توقيت آذاني الفجر والمغرب في جميع مساجد مصر خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عبدالحميد، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومع كل عام يواجه المواطنون في مصر إشكالية تفاوت توقيت أذان المغرب، الذي يختلف توقيته من محافظة إلى أخرى بل يختلف توقيته داخل المحافظة الواحدة، بل تختلف توقيتات الأذان من مسجد إلى آخر في المنطقة الواحدة كلٌ حسب تقديره".

وأضافت قائلًا: "هنا يثور التساؤل؛ لماذا لا تتدارس وزارة الأوقاف المصرية مسألة توحيد توقيت أذان المغرب، بحيث يرفع المؤذنون الأذان في جميع مساجد الجمهورية في توقيت واحد، ليفطر الصائمون مع بعض دون تقديم أو تأخير، وكذلك أذان الفجر يتم توحيده حتى لا تحدث نفس الإشكالية في إختلاف التوقيت".

وأوضحت عبدالحميد "أن مصر تقع بين خطي طول 24° و37° شرقي خط جرينتش، وهي من البلاد مترامية الأطراف جغرافيًا، ومن ثم فإن مسألة الفروق في التوقيت بين المحافظات تحتاج إلى تدارس من وزارة الأوقاف لا سيما خلال شهر رمضان، فإذا كان المغرب فى القاهرة الساعة السادسة وفى محافظة الإسكندرية السادسة وأربع دقائق وفى محافظة ثالثة السادسة وعشر دقائق، يتم التعويل على الموعد الأخير ويطبق في جميع المحافظات".

وأكدت عبدالحميد "أن مقترح توحيد أذان المغرب برفعه بحسب توقيت آخر المناطق، تمثل حلًا لمشكلة فروق التوقيت خلال إفطار المواطنين في شهر رمضان".

وتابعت: "أن توحيد توقيت آذاني الفجر والمغرب أمر معمول به في عدد من البلدان العربية، فعلى سبيل المثال؛ فلسطين هناك تعميم صادر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تلزم فيه جميع مساجد فلسطين توقيت واحد لآذاني الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك سوريا والعراق حسمت مسألة فروق التوقيت في الأذان".