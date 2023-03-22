الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان من بينهما طالب بعد سقوطها من علو سلم خشبي في حادثين منفصلين بالمنيا وبني مزار، وتم نقلهما للمستشفيات العامة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط إسلام جمال خلف 30 عامًا، موظف، مقيم بعزبة الهيمة التابعة للوحدة المحلية لقرية تله التابعة   لمركز المنيا، من علو "سُلم خشبي"، لاختلال توازنه، أثناء قيامه بتعليق زينة رمضان بالشارع.
 وجرى نقل المصاب إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة، حيث تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وغيبوبة تامه، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من المستشفي المركزي، بوصول الطالب حمزة عبد المنعم 12 عاما، يقيم بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الاولية تبين حدوث إصابته نتيجة سقوطه من سلم داخل المعهد الديني الأزهري في مركز بني مزار، لاختلال توازنه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

اصابة شخص سقط من اعلي سلم خشبي اثناء تركيب زينة رمضان إحدي قري مركز المنيا إصابة طالب سقط من اعلي سلم بمعهد ازهري اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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