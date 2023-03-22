إصابة شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب شخصان من بينهما طالب بعد سقوطها من علو سلم خشبي في حادثين منفصلين بالمنيا وبني مزار، وتم نقلهما للمستشفيات العامة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط إسلام جمال خلف 30 عامًا، موظف، مقيم بعزبة الهيمة التابعة للوحدة المحلية لقرية تله التابعة لمركز المنيا، من علو "سُلم خشبي"، لاختلال توازنه، أثناء قيامه بتعليق زينة رمضان بالشارع.

وجرى نقل المصاب إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة، حيث تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وغيبوبة تامه، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من المستشفي المركزي، بوصول الطالب حمزة عبد المنعم 12 عاما، يقيم بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الاولية تبين حدوث إصابته نتيجة سقوطه من سلم داخل المعهد الديني الأزهري في مركز بني مزار، لاختلال توازنه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.