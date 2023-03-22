الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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البلشى: أرسلت اليوم رسائل إيجابية للجميع.. ونؤكد أننا لسنا فريقين

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه دعا مجلس نقابة الصحفيين اليوم بكامل أعضائه بهدف التوافق، وجرت محاولة إضفاء أجواء احتفالية لكسر حالة الشحن الموجودة التي كانت في الانتخابات، لتوجيه رسالة واضحة ووحيدة بأنه حريص على التوافق، وأن يكون فريقا واحدا وليس فريقين وهذه رسالة يجب أن تكون حقيقية.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأكد خالد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه إذا أراد أي شخص أن يكون ناجحا عليه أن يعمل الجميع معا، وهذه الرسالة مهمة، والبداية هي إعادة التوافق بين الجميع.

ملفات مجلس النقابة

وأشار إلى أنه سيتم فتح جميع الملفات على قاعدة من التفاهم المشترك، والذي من شأنه سيكون ضمانة للتوازن داخل المجلس.

ولفت إلى أنه أرسل اليوم رسائل إيجابية للجميع بمن فيهم موظفو نقابة الصحفيين لأنهم تحملوا الكثير من التعب خلال الأيام الماضية.

خالد البلشي انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين سي بي سي في المساء مع قصواء

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