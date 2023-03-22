الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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البلشى: أسعى فى أن تكون الصحافة الإلكترونية طرفا فى نقابة الصحفيين

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحافة الإلكترونية تطور مهني لابد من أن يتم إدراكه، وبالتالي إذا لم تكن الصحافة الإلكترونية طرفا في نقابة الصحفيين ستفقد الصحافة تطورها وقدرتها في ملاحقة العصر.

 

الصحافة الإلكترونية

وأضاف "البلشي"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "سي بي سي"، أنه سيسعى بشكل رئيسي في أن تكون الصحافة الإلكترونية طرفا في نقابة الصحفيين، نظرا لأنه السوق الصحفي للعمل به.

 

انتخابات نقابة الصحفيين

وأشار إلى أن وجود مركزا للتدريب داخل النقابة فرص مهمة للصحفيين، حيث جرى الإنفاق عليه بشكل كبير والإعداد له على أحدث المستويات، لافتا إلى أن الاستفادة من هذا المركز أصبحت واجبة وضرورية، وتطوير هذا المركز ضروريا.

 

ولفت أن فكرة وجود هذا المركز بدأت خلال عهد الكاتب يحيي قلاش في نقابة الصحفيين، وكان به أطراف كثيرة، وبالتالي يجب الاستفادة من هذا المركز من خلال مجلس أمناء حقيقي يعبر عن هذه المهنة، يمثل فيه نقباء سابقون ومؤسسات تدريب حقيقية.

انتخابات نقابة الصحفيين الصحافة الإلكترونية البلشي النقيب خالد البلشي سي بي سي في المساء مع قصواء

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