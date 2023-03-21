البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن ملف "الصحفيين المؤقتين" أحد الملفات المفتوحة أمام مجلس النقابة، مشددًا على أن هذا الملف يشكل خطورة على شيخوخة المؤسسات الصحفية القومية، فإذا لم يتم تجديد دمائها ستشيخ، وخاصة أن المهنة تعتمد على جهد الشباب، كما أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنه أي نقابة.

التعيين الصحفي

وأكد خالد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مسألة التعيينات في يد الهيئة الوطنية للصحافة، هي التي لديها القوة القانونية على أن تفتح هذا الملف، وبالتالي، فإن المسألة في حاجة إلى جهد مع الهيئة من أجل الوصول إلى حل، حيث يجب فتح باب الأمل للشباب لأنهم مستقبل الصحافة: "كفى إغلاق لباب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، حيث يجب أن تقيم المسألة بشكل اقتصادي ومهني".

انتخابات نقابة الصحفيين

وشدد على ضرورة إدارة حوار به كل الأطراف مع الهيئة الوطنية والمؤسسات حول الصناعة وتطويرها وضمان حق العمل للزملاء، لأن هذا الأمر سيطور حق المهنة، وسيضمن التنوع.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن المؤسسات الصحفية القومية بها 450 صحفيًا متدربًا و400 إداريًا وعاملًا متدربًا، موضحًا: "لدينا في جريدة الأخبار 5 اعتمد عليهم بشكل أساسي في أقسام مهمة مثل الخارجي والتحقيقات وسكرتارية التحرير، كلهم صحفيون مؤقتون والتعيينات متوقفة منذ فترة".