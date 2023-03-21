الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

البلشي
البلشي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن ملف "الصحفيين المؤقتين" أحد الملفات المفتوحة أمام مجلس النقابة، مشددًا على أن هذا الملف يشكل خطورة على شيخوخة المؤسسات الصحفية القومية، فإذا لم يتم تجديد دمائها ستشيخ، وخاصة أن المهنة تعتمد على جهد الشباب، كما أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنه أي نقابة.

التعيين الصحفي 

وأكد خالد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مسألة التعيينات في يد الهيئة الوطنية للصحافة، هي التي لديها القوة القانونية على أن تفتح هذا الملف، وبالتالي، فإن المسألة في حاجة إلى جهد مع الهيئة من أجل الوصول إلى حل، حيث يجب فتح باب الأمل للشباب لأنهم مستقبل الصحافة: "كفى إغلاق لباب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، حيث يجب أن تقيم المسألة بشكل اقتصادي ومهني".

انتخابات نقابة الصحفيين

وشدد على ضرورة إدارة حوار به كل الأطراف مع الهيئة الوطنية والمؤسسات حول الصناعة وتطويرها وضمان حق العمل للزملاء، لأن هذا الأمر سيطور حق المهنة، وسيضمن التنوع.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن المؤسسات الصحفية القومية بها 450 صحفيًا متدربًا و400 إداريًا وعاملًا متدربًا، موضحًا: "لدينا في جريدة الأخبار 5 اعتمد عليهم بشكل أساسي في أقسام مهمة مثل الخارجي والتحقيقات وسكرتارية التحرير، كلهم صحفيون مؤقتون والتعيينات متوقفة منذ فترة".

خالد البلشي انتخابات نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين التعين الصحفي في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

العثور على جثة شاب ملقاة بشارع في العجوزة

البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

أحدث عبارات بوستات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان.. و«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح طوال رمضان

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية: «عبثية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل