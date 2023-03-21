محمد الباز: أخشى على خالد البلشى من مناصريه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لا يخشى على خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من مناوئيه، وإنما يخشى عليه من مناصريه.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن خالد البلشي طول الوقت يقول إنه نقيب كل الصحفيين، وهو أمر منطقي وبديهي، لا يحتاج تأكيدًا.

ولفت إلى أن مناوئي خالد البلشي أرسلوا رسائل مبكرة أن الأرض المصرية تحوي الجميع، مردفًا: "أطمئن لما يقوله خالد البلشي، لكن أقر أن الخريطة لا تتغير بقرار ولا أمنية"، مشيدًا بتصريحه أنه سيكون الأكثر قدرة على إقناع التيار المناصر له بوجهة النظر المعتدلة.

وختم الباز، أن البلشي يحتاج مزيدًا من الثقة لتحقيق الهدف، وهناك ما يؤرقه، لأن هناك من مناصريه من يعتبر أنه إذا أخذ موقفًا معتدلًا يكون خذله، مؤكدًا تقديم كل الدعم له في عمله النقابي.