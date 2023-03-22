جوجل يطلق روبوت الدردشة «بارد» منافسا لـ«تشات بوت»

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إطلاق روبوت الدردشة بارد من شركة جوجل العملاقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تكمل الشركة اندفاعتها لإطلاق منافس لـ Bing Chat وChatGPT.

وأضافت الصحيفة، أنه يُنظر إليها على أنها تحدٍ كبير بالنسبة للشركة التي تخاطر خدمتها البحثية المربحة بأن تتفوق عليها روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي (AI) - حتى لو كانت هذه الروبوتات تواجه حاليًا مشاكل في إرجاع نتائج دقيقة ومفيدة باستمرار.

تجربة متحمسة للغاية

وصف جاك كراوزيك من Google الخدمة بأنها "تجربة"، وقال إن الشركة كانت "متحمسة للغاية، لمشاهدة كيفية استخدام الأشخاص لهذا المنتج بطريقة تعزز إبداعهم، فهي تساعدهم على تسريع أفكارهم، وتساعدهم حقًا على إثارة فضولهم.

وأضاف كراوزيك: "نشعر أننا وصلنا إلى الحد الأقصى لمرحلة الاختبار لهذه التجربة ، والآن نريد أن نبدأ في طرحها تدريجيًا، كما اننا نحن في بداية هذا المحور من البحث إلى الواقع ، وهو قوس طويل من التكنولوجيا التي نحن على وشك الخضوع لها ".

أهمية وتفاصيل بارد الروبوت

ومثل أقرانها، تتيح Bard للمستخدمين كتابة الاستفسارات والطلبات باللغة الإنجليزية العادية، وهي قادرة على الإجابة على الأسئلة التفصيلية، وتقديم إجابات إبداعية للمطالبات الصعبة، والمشاركة في محادثات ذهابًا وإيابًا.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، يمكن للمستخدمين الاشتراك للوصول عبر قائمة الانتظار على موقع الشركة على الويب،

وفي عرض توضيحي مباشر، أظهر Krawczyk أن بارد يساعده في تبادل الأفكار للحفلات والمناسبات العامة.

وباستخدام إحدى ميزات Bard الفريدة، وهي القدرة على النقر بسهولة بين ثلاث إجابات على نفس السؤال، ولكن المتابعة غير المخطط لها كانت أقل إثارة للإعجاب.

وعندما طُلب من بارد سرد أفكار لطفلين في عطلة في طوكيو ، اقترح في البداية رحلة إلى سوق تسوكيجي للأسماك - لكنه فشل في الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من السوق انتقل إلى مكان جديد في عام 2018. وفي سؤال لاحق، أقر برنامج الدردشة الآلي بذلك ، توفير هوامش للمعلومات الصحيحة.

قال كراوزيك: "لن تكون الإجابات مثالية على طول الطريق"، مضيفًا أنه بالنسبة لبعض الاستعلامات، سيظل بحث Google التقليدي هو الخيار الأفضل، وهناك الكثير من المحتوى الذي تمت كتابته عبر الإنترنت حيث لا يزال بإمكانك إجراء بحث عميق، ولذا فإن ما أتوقعه نظرًا لأن الأشخاص يستخدمون Bard هو أن البحث سيظل مكملاً".

أعلنت Google عن Bard فقط في فبراير ، وكشفت عن الذكاء الاصطناعي للمحادثة ردًا على النجاح الهائل لـ ChatGPT، بعد أيام قليلة من إعلان Google، ذهبت Microsoft إلى أبعد من ذلك، حيث كشفت وأطلقت Bing Chat، بدعم من نموذج لغة GPT-4 من OpenAI.