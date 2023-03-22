الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-3-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء

أصبح سعر الدولار الأمريكي هو الشغل الشاغل للعديد من المواطنين، ومع إشراقة كل يوم يبحث العديد منهم عن سعر الدولار، وكذلك سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية مع التغير اليومي في أسعار العملات الأجنبية مقارنة بسعر الجنيه المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-3-2023

نقدم خلال التقرير التالي على موقع “الدستور”،  سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء حتى يكون بإمكانه الإطلاع بشكل مستمر على أسعار العملات في البنوك ومتابعة السوق أول بأول.

 


سعر الدولار الأمريكي  اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 
30.84 جنيه للشراء. 
30.96 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر  

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية


30.85 جنيه للشراء. 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس

30.75 جنيه للشراء. 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib 
30.85جنيه للشراء. 
30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

30.75 جنيه للشراء. 
30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار  اليوم الأربعاء  في بنك التنمية الصناعية
  30.75جنيه للشراء. 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-3-2023 خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-3-2023

يورو​ 
33.2310 جنيه للشراء. 
33.3487 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى​
37.7735 جنيه للشراء. 
37.9055 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى​ 
33.3348 جنيه للشراء. 
33.4512 جنيه للبيع.

100 ين يابانى​ 
23.2968 جنيه للشراء. 
23.3759 جنيه للبيع.


ريال سعودي

الشراء 8.2081  جنيه. 
البيع 8.2397 جنيه.

دينار كويتى​
100.5478 جنيه للشراء. 
100.8993 جنيه للبيع.

درهم إماراتى​ 
8.3956  جنيه للشراء. 
8.4248 جنيه للبيع.

اليوان الصينى​
4.4866 جنيه للشراء. 
4.5020 جنيه للبيع. 

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