محمد صلاح: مصرون على تحقيق إنجاز للكرة المصرية وإسعاد الجماهير

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال معسكرهم التدريبي المقام باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في التأهل والمنافسة على لقب البطولة الأفريقية، لافتاً إلى أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفنى الجديد وجميع اللاعبين فى كافة المنافسات القادمة، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

فيما وجه نجم منتخب مصر محمد صلاح الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر للمنتخب في كافة المنافسات، ومساندة اللاعبين وجهازهم الفني داخل وخارج مصر، مؤكداً إصرار اللاعبين على تحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية الفترة المقبلة، وإسعاد الجماهير.

وأكد الكابتن حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب حرص جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهير الكرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حالة إيجابية تسود معسكر المنتخب؛ لتقديم أداء وتحقيق النتائج التى تليق بالكرة المصرية فى جميع المنافسات خلال الفترة المقبلة.