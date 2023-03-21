ورود وشيكولاتة.. مطار القاهرة يحتفل بعيد الأم (صور)

احتفلت شركة ميناء القاهرة الجوي، الثلاثاء، بعيد الأم حيث قام فريق من العلاقات العامة بتوزيع الورود والشيكولاته على الركاب بصالات المطار المختلفة وقاموا بتهنئتهم بهذه المناسبة ما أدخل السعادة على قلوبهم وأعربوا عن فرحتهم بهذا الاهتمام والتقدير.

يأتى هذا في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها شريك أساسي في نهضة المجتمع وإعداد أجيال من شباب المستقبل قادرة على تحمل المسؤلية.

بهذه المناسبة، يتقدم مجدى إسحق، رئيس مجلس الإدارة بخالص التهانى القلبية لكل الأمهات عرفانا وتقديرًا لهم لما يبذلوه من جهد وتضحية في شتى المجالات من اجل المشاركة في رفعة هذا الوطن.