الأربعاء 22 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

مَن هو الشهيد السيد أحمد فوزي صالح قائد «الكتيبة 101»؟

جريدة الدستور

يجسد عمر زهران ضمن أحداث العمل دور قائد «الكتيبة 101» لأبطال الصاعقة، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، والذي سيتحدث عن بطولات الجيش، وأبناءنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العيش في وطن آمن، وحياة مستقرة.

 

قائد الكتيبة 101 الذي يجسد شخصيته مخرج العمل عمر زهران، هو الشهيد الراحل السيد أحمد فوزي صالح، وهو العميد أركان حرب، وكان حينها قائد اللواء 12، "الكتيبة 101" هي نجحت في يناير 2018 في التصدي للتكفيريين بالعريش بشمال سيناء.

 

العميد أركان حرب السيد أحمد فوزي صالح، قائد "الكتيبة 101" الذي يجسد شخصيته مخرج العمل عمر زهران، هو الشهيد الراحل السيد أحمد فوزي صالح من أبناء محافظة بورسعيد، لديه ابنتان "بسملة ونور" بمدرسة بورسعيد للغات، وتم تكريم الفتاتان منذ عامين.

 

 

العميد أركان حرب السيد أحمد فوزي صالح، استشهد إثر هجوم إرهابي خسيس استهدف موقعه في 29/1/2015.

 

قائمة مسلسل الكتيبة 101

تضم قائمة نجوم مسلسل «الكتيبة 101» كلٍ من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 

أحداث الكتيبة 101

وتدور أحداث السلسل، حول “الكتيبة 101” التي تعتبر من أنجح الكتائب عقب ثورة 30 يونيو، لأنها واجهت كثيرمن الحملات التكفيرية وتصدت لعمليات إجرامية بسيناء، ونجح أبطالها فى  كسر شوكة الإرهابيين.

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