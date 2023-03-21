كهربا وتاو يقودان تشكيل الأفضل في جولة دوري الأبطال

تواجد ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وبيرسي تاو، ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ “كاف”، تشكيل أفضل 11 في الجولة وعلى رأسهم كهربا وتاو بعدما تألقوا أمام القطن الكاميروني.

To their amazing performance in matchday 5 🥰



4x @SimbaSCTanzania 🇹🇿

2x @AlAhly 🇪🇬

2x @Crbelouizdadoff 🇩🇿

1x AS Vita Club 🇨🇩

1x @Masandawana 🇿🇦

1x @WACofficiel 🇲🇦



Our #TeamOfTheWeek boys definitely nailed it! 👏 pic.twitter.com/PYqESpHgRV — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 21, 2023

وانتهت منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حافظ الأهلي على آماله في التأهل لربع النهائي، بانتصار كاسح على القطن الكاميروني، وتعادل الهلال السوداني مع ماميلودي صن داونز، فيما ودع الزمالك البطولة بهزيمته أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون مقابل.

وتواجد محمود كهربا وبيرسي تاو، لاعبا الأهلي على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تواجد كهربا بعدما سجل 3 أهداف في انتصار الأهلي على القطن، فيما أحرز بيرسي تاو هدفًا وصنع آخر، ليحجز مكانًا في قائمة المرشحين أيضًا.

وتواجد أيضًا ثنائي فريق سيمبا التنزاني، كلاوتس تشاما وساديو كانوتي.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باب التصويت، عبر الحساب الرسمي للبطولات القارية على موقع “تويتر”.

وأسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الستار عن موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

واستقر "كاف" على إقامة المواجهة بين الفريقين في الأول من أبريل المقبل، على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم موريتانى للأهلى والهلال السودانى بدورى الأبطال

ويقود المباراة طاقم مكون من الموريتاني عبدالعزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

ويتنافس كل من الأهلي والهلال على بطاقة الصعود الثانية من المجموعة الثانية، بعد تأهل صن داونز الجنوب إفريقي.

ويتصدر صن داونز المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، يليه الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط.