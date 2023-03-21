أيمن الشيوي مديرًا للمسرح القومي

أصدرت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، للعمل مديرًا للمسرح القومي، التابع للبيت الفني للمسرح خلفًا للفنان إيهاب فهمي الذى اختير مديرا للمسرح القومى، للسنة الثالثة على التوالى فى عهد د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس قطاع الإنتاج خالد جلال، وإسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للفنان إيهاب فهمي، على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية المسرح القومي.

وأيمن الشيوي، مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون 1986، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالي للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1991 وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامي، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية ومن أبرزها " الملك لير ،همام في امستردام، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، أخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصري، ثم بقطاع الإنتاج الدرامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما عمل عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية، بجامعة بدر، والمشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011 وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز، منها (جائزة مهرجان سيراكوزا، ومهرجان سيشيليا المسرحي بإيطاليا).