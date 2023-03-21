الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يستقبل وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية باليونان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية باليونان برئاسة نيكولاوس باكاتسيلوس، رئيس الغرفة ويضم ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية اليونانية، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

وجاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، وبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

شارك في حضور اللقاء سيلفيا مناسا المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وبعض أعضاء الغرفة بالقاهرة، وحضر من الوزارة أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير.

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بالوفد في مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين مصر واليونان على المستويين السياسي والاقتصادي وآوجه التعاون المختلفة في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، لافتاً إلى أهمية تعزيز مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

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وأشار الوزير في حديثه إلى أهمية صناعة السياحة في مصر، وأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% بشكل سنوي.

وأوضح الوزير أن هناك طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري ولا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية متميزة تجعلها مؤهلة ولديها ميزة تنافسية لتحقيق ما تستحقه من السياحة العالمية.

ولفت إلى أن محاور العمل الحالية الخاصة بالاستراتيحية تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة.

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كما أشار إلى حرص الوزارة على العمل على تطوير ورفع كفاءة دورها كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر، وكذلك العمل على ملف التحول الرقمي في القطاع، وخلق منتج سياحي جديد يناسب السائح الفرد.

من جانبه؛ أعرب نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الوفد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية باليونان عن سعادته بهذه الزيارة وخاصة في ظل التطور الذي تشهده مصر وخاصة في البنية التحتية السياحية وشبكة الطرق والمواصلات وإقامة مدن جديدة، مقدماً للوزير الشكر على الاستقبال.

وتحدث رئيس الغرفة عن استعدادهم البالع للتعاون مع مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة في ضوء أهميتها للدخل القومي المصري، لافتاً إلى أهمية السياحة أيضاً في دولة اليونان حيث تمثل من 20% إلى 25% من الدخل بها.

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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