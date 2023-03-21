الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: استقبال 685 ألف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» مقدمة من كرواتيا وإيطاليا وإسبانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال شحنة من لقاح «فايزر المعدل»، بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي 685 ألفا و440 جرعة من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من دول كرواتيا، إيطاليا، إسبانيا، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».

تأتي هذه الشحنة ضمن 2 مليون جرعة تصل مصر تباعًا خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون» موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration  لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يسهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

الصحة لقاح فايزر المعدل كرواتيا إيطاليا اسبانيا آلية كوفاكس واللقاحات

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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