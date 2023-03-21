علاء قريطم يطالب بضرورة الاهتمام بأوائل الخريجين ودعم البحث العلمى

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن وزارة التعليم العالي من أهم الوزارات في هذه المرحلة، خاصة في ظل تنامي الاحتياج الكبير للبحث العلمي، بجانب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية البحث العلمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بنحو 150 أداة رقابية.

وطالب قريطم بضرورة الاهتمام بأوائل الخريجين ودعم البحث العلمي، لأن هذه المرحلة تعتبر من الفترات المهمة التي تحتاج فيه مصر إلى البحث العلمي والجامعات التكنولوجية.

وأثار قريطم عددا من المشاكل التي تواجه جامعة دمنهور، مشيدا بمساهمات الجامعات في المبادرة الرئيسية لحياة كريمة التي تعد من أهم المبادرات في العالم، خاصة في ظل المبادرات الكبرى التي يطلقها الرئيس، منها مؤخرا مبادرة كتف في كتف.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة تطوير المستشفيات الجامعية امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بأكثر من دور، منها تدريب وتعليم الطلاب والأطباء إضافة إلى الأبحاث وبحث علمي ودورها الرئيسي في علاج المواطنين، حيث قامت المستشفيات الجامعية بدور كبير في علاج المواطنين وظهر دورها بشكل كبير خلال أزمة كورونا.

وقال الوزير إن المستشفيات الجامعية تضم مستشفيات متخصصة في كل المجالات منها مستشفى متخصص للمسنين ومستشفيات لأمراض الكلى والكبد ومستشفيات للأورام ومستشفيات في كل التخصصات ويوجد تنوع لتقديم الخدمة في كل المحافظات، مشيرا إلى أن عدد الأطباء والأطقم المعاونة والأساتذة والأساتذة المساعدين بالمستشفيات الجامعية يبلغ 323 ألفا، مع وجود ألف حضانة و5000 سرير رعاية، وأجريت 1.5 مليون عملية جراحية في 2022.

وأكد عاشور أن المستشفيات الجامعية تمثل 30% من خدمات الصحة في مصر وتقوم بدور كبير.

وأعلن الوزير عن خطة لتطوير المستشفيات الجامعية ورفع الكفأة من خلال ميكنة وتطوير البنية التحتية وتحويلها إلى مستشفيات ذكية أسوة بالجامعات الذكية، وهناك تحويل رقمي لكل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التشخيص عن بعد لأول مرة بالمستشفيات، حيث جرى التشخيص لـ250 ألف حالة كانت في الوادي الجديد، بالإضافة إلى رفع جودة المستفيات الجامعية وإدراجها في منظومة التأمين الصحي، في ظل تنسيق كامل مع وزارة الصحة.