بالأسماء.. محافظ القاهرة يكرم 41 أماً مثالية

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 41 أما مثالية خلال الحفل الذي أقامته المحافظة بمركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة بشيراتون بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وتكريم المرأة المصرية (عظيمات الوطن.. أيقونة الحياة) من بينهن السيدة راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة وأمهات شهداء الوطن، والعاملات بالمحافظة.

ووجه محافظ القاهرة التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية باعتبارها أيقونة الحياة ورمز العطاء، مشيرًا إلى أن تزامن ذكرى المرأة المصرية مع يوم الشهيد يعبر عن أعلى معانى التضحية والفداء التى جسدها الشهداء الأبرار عبر التاريخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ما يشهده الوطن من أمان وإستقرار وتنمية شاملة لم تكن لتتحقق لولا دماء الشهداء الزكية، مضيفا أن الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي أولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظـم مكانتهـا وقـدرها.

وأكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية هـي الحـارس الأمـيـن علـى الهويـة المصـرية حيث ضـربـت عـبر العصـور خـير المُثـل للتضحية والتفاني من أجل أسرتها ومجتمعهـا ووطنهـا، فهـي من أنجبـت العلماء والمفكرين والأبطال وهـى أيضـا أم الشهيد.

وأضاف محافظ القاهرة أن احتفالية الأم المصرية علـى مـدى السـنوات الماضية تأتى تعبيرا عن مدى الإمتنان والتقدير والإحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات في بناء الوطن فهـى الأم نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه جميع التحديات ، ولها دورًا محوريًا فـى شـتى مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فضلاً عن إدراكهـا العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة وتعزيـز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية حيث أصبحنا نتلمس أثـر مشـاركتها الفاعلـة فـى حياتنـا وعلى مختلف المستويات والأشكال ومساهماتها الكبيرة في عملية النهضـة الإنسانية والثقافية والإقتصاديةوالعلمية والإبداعيـة بجـدارتها وإيمانهـا برسالتها الخالدة وقدرتها على العطاء.

شمل التكريم كل من السيدة راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة والتى حظيت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ، وأمهات شهداء أبطال القوات المسلحة وهم والدة الشهيد البطل عميد أركان حرب محمد رفعت مندوه ، ووالدة الشهيد البطل ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح، ووالدة الشهيد البطل جندى مجند وليد سيد عبدالسميع، وامهات شهداء أبطال الشرطة وهم والدة الشهيد البطل عميد ياسر محمد الحديدى، ووالدة الشهيدالبطل نقيب على أحمد شوقى، ووالدة الشهيد البطل جندى مجند علاء محمد السيد.

كما شمل التكريم عدد من العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء وهم السيدة عايدة كمال محمد على ، والسيدة ناهد عبدالفتاح السيد محمد ، والسيدة هناء السيد أحمد يوسف ، والسيدة سامية عبد الحميد محمد، والسيدة سهام إبراهيم السيد ، والسيدة هويدا أحمد محمد يوسف والسيدة فوزية محمد شعبان فهمى ، والسيدة هويدا عبد الحميد يوسف من الديوان العام، والسيدة مني محمود أحمد من حي الخليفة والسيدة نعمة عمران عبد الله من حي بولاق أبو العلا ، والسيدة عفاف أحمد محمد الطيبي من حي المعصرة ، والسيدة صباح أحمد محمد ابو النور من مكتب نائب المنطقة الجنوبية ، والسيدة سهام فتحي ابراهيم من حي الوايلي والسيدة عطيات بدوي سيد عطية من حي السلام أول ، والسيدة أميمة عبد العظيم عبد الفتاح من حي الشرابية ، والسيدة عزة السيد ابو بكر من حي مصر القديمة ، والسيدة مني محمد ابراهيم من حي وسط والسيدة مرفت يوسف بشاي من حي عين شمس، والسيدة فايزة أحمد محمد حسانين من حي المرج والسيدة هدي محمد محمود محمد من حي البساتين ، والسيدة اميمة محمود محمد من حي الازبكية.

كم تم تكريم الامهات علي مستوي الجهاز التنفيذي للمحافظة وهم السيدة مني مهدي ابراهيم ، والسيدة نجلاء عبد المالك ، والسيدة اقبال عبد العظيم ، والسيدة هويدا أحمد ذكر الله ، والسيدة امل ابو السعود .

وتم تكريم الفائزات بجائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢ وهم السيدة إيمان زينو حساني مكتب تأهيل حلوان ، ود. أميرة معوض مكتب صحة الأندلس بحى المرج ، ود. لبنى نور الدين سكرتير حى النزهة.

كما تم تكريم رائدات مؤسسات العمل الأهلي بمحافظة القاهرة وهم د .مريم العربي ( مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية )، ود. كريمة عبد الكريم (الجمعية الإنسانية لنهوض المجتمع ) ود. ابتسام فاروق عبد الله (مؤسسة جمعية مصر الحضارات).