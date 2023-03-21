الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيدلانية وابنتاها.. النيابة تُصرح بدفن «ضحايا الغاز» بالغربية

صيدلانية وإبنتيها
صيدلانية وإبنتيها

صرحت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، بدفن صيدلانية ٤٢ عاما، وابنتيها زينة ١٧ عاما طالبة بالمرحلة الثانوية، وجميلة ٦ أعوام، والذين لقوا مصرعهم في حادث تسرب غاز داخل الشقة التي يقطنون بها بعد العثور على جثثهم داخل صالة الشقة متوفين إثر الاختناق.

كانت النيابة قد قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، للوقوف على أسباب الوفاة وبسؤال شهود العيان والجيران والزوج وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج تصريح بالدفن.

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية حادثا مأساويا، حيث لقيت طبيبة صيدلانية وابنتاها مصرعهن اختناقا داخل شقتهن إثر تسرب غاز مفاجئ بالشقة.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بوجود تسريب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم أول طنطا ووجود مصابين ومتوفين داخل الشقة وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة صيدلانية وإصابة اثنتين من الأولاد، وتم نقلهن إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

التصريح بدفن صيدلانية وابنتيها لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز داخل شقتهم بطنطا أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية أسباب الوفاة المرحلة الثانوية بمستشفى المنشاوى العام حادث مأساوي تشريح الجثث بمحافظة الغربية

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وائل لطفي

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