منها «آيات شيطانية».. أعمال أدبية لا تزال تثير الجدل إلى اليوم

تثير بعض الكتب الجدل لأنها تشكك في القواعد الأخلاقية للمجتمع، بينما تزعج كتب أخرى القراء لأن مؤلفيها مثيرون للجدل.

وليست كل إثارة للجدل لنفس الأسباب؛ بعض الأعمال مثل "آيات شيطانية" مثيرة للجدل لأنها تتطرق إلى موضوعات شائكة، فيما تثير أعمال أخرى الجدل بسبب مؤلفيها الإشكاليين.

وبعض الكتب تتعرض للانتقاد وقت صدورها ولكن يعاد تقييمها في المستقبل. على العكس من ذلك، فإن الكتاب الذي يحتضن معايير عصره قد يتم الإشادة به في البداية، لكنه يفقد أهميته بمجرد أن تصبح هذه المعايير قديمة.

يُلقي موقع "big think" الضوء على أربعة من أبرز الأعمال الأدبية الحديثة والكلاسيكية التي ما زال بعضها مثيرًا للجدل حتى اليوم.

آيات شيطانية

أثارت بعض الأعمال الأدبية في العقود الأخيرة الكثير من الجدل مثل رواية "آيات شيطانية" لسلمان رشدي المنشورة عام 1988، والذي يضم فصلًا أخطأ فيه النبي محمد بين كلمة الشيطان وكلمة الله. وبينما أثنى النقاد على الرواية، فقد أدانتها السلطات الدينية، وأصدر المرشد الأعلى لإيران روح الله الخميني فتوى تبيح قتل الكاتب.

وُضع رشدي تحت حماية الشرطة، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال الكاتب يواجه تهديدات حقيقية بالعنف بعد أن نجا بصعوبة من هجوم على حياته في عام 2022 في أثناء محاضرته في معهد تشوتوكوا بنيويورك.

مُنعت الرواية في جنوب إفريقيا وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر وبنجلاديش والصومال وإندونيسيا والسودان وماليزيا وقطر، كما تم تفجير المكتبات البريطانية والأمريكية التي تبيع نسخًا منها.

يتبدد بعض الجدل بسرعة كبيرة، بينما يستمر البعض الآخر لعقود إن لم يكن لقرون بشكل أو بآخر. على الرغم من أنه يمكن أن يؤدي إلى الاحتجاج والعنف، فالجدل ليس سيئا بطبيعته. على العكس، فقد تساعد الكتب المثيرة للجدل في زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية المهمة، بما في ذلك التطرف الديني والتمييز على أساس الجنس والعنصرية وإساءة استخدام السلطة.

مدار السرطان لهنري ميلر

تثير غالبية الكتب الجدل لأنها تتحدى القواعد الأخلاقية للثقافة. كان هذا هو الحال مع "مدار السرطان" لهنري ميلر، التي تدور حول الاستغلال الجنسي لمغترب فقير يعيش في فرنسا في ثلاثينيات القرن الماضي.

الرواية، التي أكملها ميلر في وقت مبكر من عام 1934، لم يتم تحويلها إلى المكتبات حتى عام 1961 لأن العديد من شرائح المجتمع الأمريكي اعتبرت لغتها وموضوعها بذيئين للغاية بحيث لا يمكن طباعتهم على الورق.

مع ذلك، فقد لعبت المعركة القانونية حول الرواية دورًا مهمًا في توسيع نطاق حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة ، والتي تعد من بين الأكثر شمولاً في العالم بأسره.

شارلوت برونتي مقابل كورير بيل

في القرن الحادي والعشرين، صُنفت شارلوت برونتي، جنبًا إلى جنب مع أشقائها إميلي وآن، واحدة من أعظم المؤلفين في كل العصور وأكثرهن إلهامًا للنساء.

ولكن في قرنها؛ أوائل القرن التاسع عشر، كانت كتابات برونتي مثل "جين آير"، مثيرة للجدل تحديدًا لأنها من إنتاج امرأة، أو على الأقل هذا ما شك فيه بعض القراء مع زيادة شهرتها ونجاحها.

عاشت الأخوات برونتي في وقت كان يعتبر فيه من غير المناسب أن تصبح النساء مؤلفات محترفات، فقد نشرت رواياتها تحت أسماء مستعارة ذكورية أو محايدة جنسانيًا، على الورق، كتبت برونتي باسم مستعار هو كورير بيل.

الوجوه المتعددة لهك فين

في "مُغامرات هكلبِيري فِن" الذي نشره مارك توين في عام 1884، يقوم فتى أبيض اسمه هاك وعبد هارب اسمه جيم برحلة عبر نهر المسيسيبي.

منذ نشره، أثار العمل غضب القراء في فترات زمنية لاحقة لأسباب مختلفة. كان النقد المبكر للكتاب موجهاً إلى استخدام توين للغة، وتحديداً أخطائه في كتابة الكلمات للتعبير عن اللهجة ومستوى التعليم.

فيما بعد، وسعت الكتابة عن المحتوى العرقي للكتاب بشكل كبير بعد حركة الحقوق المدنية، وظلت الآراء منقسمة. جادل بعض النقاد بأن تصوير توين للسُود كان تقدميًا في ذلك الوقت، بينما أصر آخرون على أنه عنصري.

في النهاية، مثلما قد يخدم الجدل المجتمع، يمكنه أن يساعد المؤلف أيضًا. عندما تم إبلاغ مارك توين بقرار مكتبة نيويورك العامة بحظر روايته، كان سعيدًا وليس غاضبًا، واعتبرها فرصة لزيادة مبيعاته. وهذا بالفعل ما حدث، فقد أصبحت الرواية أكثر شهرة من كتاب توين الآخر الأقل إثارة للجدل؛ "مغامرات توم سوير".