في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون

"اليوم العالمي لمتلازمة داون"، خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم عالمي في ديسمبر 2011، حيث أعلنت أن 21 مارس يوما عالميا لمتلازمة داون يحتفل به سنويا للتوعية بمتلازمة داون.

وبالتزامن مع يومه العالمي، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن متلازمة داون:

-أطلق اسم متلازمة داون نسبة إلى الطبيب البريطاني جون لانغدون داون الذي كان أول من وصف هذه المتلازمة خلال عام 1862، وكان يطلق عليها في البداية اسم "المنغولية" أو "البلاهة المنغولية".

-يسجل عدد المصابين بمتلازمة داون بين 1 في 1000 إلى 1 في 1100 من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم، حيث يولد كل عام ما يقرب من 300 الي 5000 طفل من أصحاب متلازمة داون.

-تتمثل متلازمة داون في معاناة المصابين به باضطراب جيني، حيث أنها حالة وراثية، تحدث عندما يولد الطفل مع 47 كروموسوم بدلا من 46 العادية، وهذا الكروموسوم الإضافي هو ما يسبب تأخيرا في نمو الدماغ وعدة تشوهات جسدية.

-ويعاني مصابو متلازمة داون من إعاقات جسدية وفكرية، حيث أن الكبار تكون قدراتهم العقلية تشبه عادةً قدرات البالغ من العمر 8 أو 9 سنوات، كما أنهم لديهم أيضًا عادةً وظيفة مناعية ضعيفة ويصلون عمومًا إلى مراحل التطور في سن متأخرة.

-يوجد ما يقرب من 250000 عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية ممن تأثروا بمتلازمة داون، طبقا لتقارير الأمم المتحدة.

-وتسجل مصر نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فى مصر تبلغ 2.61% من إجمالي عدد السكان، حيث لا يوجد رصد إحصائي حول الأعداد الحقيقية لمصابى متلازمة داون فى مصر، ولكن هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى أن نسبة ولادة أشخاص بمتلازمة داون فى مصر تبلغ 1 من بين 600 شخص، طبقا لآخر إحصائيات المركزي للتعبئة والاحصاء.