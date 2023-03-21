إصابة 4 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببنها

أصيب 4 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز بنها بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين.

بمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وضبط المتهمين بإصابة الطرف الأول وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة سلاح أبيض "مطواة".

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.