أفضل عبارات عيد الأم 2023

يحتفل العالم بعيد الأم 2023 اليوم الثلاثاء 21 مارس، ومن أجل الاحتفاء بهذه المناسبة التي يتم الاحتفال بها سنويًا في يوم الأحد الثاني من شهر مايو، يمكنك أن تهدي والدتك بالزهور أو البطاقات أو الهدايا الأخرى، ولكن ماذا عن إعطائها شيئا لا يذبل أو يجمع عليه الغبار أو يتم التخلص منه؟ أخبر أمك عن مدى أهميتها بالكلمات، على وجه التحديد الاقتباسات الرمزية التي تذكرها بمدى أهمية الأمهات بالنسبة للجميع.

إذا كنت في حاجة إلى رسائل صادقة لمشاركتها مع والدتك، فهذه أفضل اقتباسات عيد الأم من الكتاب والمفكرين من بين عباقرة آخرين وصفوا تمامًا كيف نشعر تجاه أمهاتنا، بعضها مضحك، وبعضها صادق والبعض يدور حول وجود أمهات ملهمات والبعض الآخر يدور حول كونه أماً لكنهم جميعًا يعبرون عن الحب الغير المشروط الذي يصاحبها.

عيد الام 2023

عبارات تهنئة بيوم عيد الأم 2023

كانت والدتي دائما مقياسي العاطفي وإرشادي.. كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على امرأة واحدة ساعدتني حقًا في كل شيء.

"أنا أؤمن بقوة وذكاء وحساسية المرأة.. أمي، أخواتي هم أقوياء.. أمي امرأة قوية وأنا أحبها لذلك".

كانت والدتي أجمل امرأة رأيتها في حياتي.. كل ما أنا مدين به لأمي.. أعزو نجاحي في الحياة إلى التربية الأخلاقية والفكرية والبدنية التي تلقيتها منها".

حب الأم نعمة، سلام، لا داعي لاكتسابه، لا داعي للاستحقاق.. إذا كان هناك، فهو مثل نعمة إذا لم يكن هناك، يبدو كما لو أن كل الجمال قد اختفى من الحياة.

عيد الام 2023

إذا كنت قد فعلت أي شيء في الحياة يستحق الاهتمام، فأنا متأكد من أنني ورثت هذا التصرف من والدتي.

كان لدى والدتي جسم نحيف وصغير، ولكن قلب كبير، قلب كبير لدرجة أن أفراح الجميع تجد الترحيب فيه، وسكنا مضيافا.

كانت والدتي هى العامل الثابت الوحيد في حياتي.. عندما أفكر في أن أمي تربيني بمفردها عندما كانت في العشرين من عمرها، وتعمل وتدفع الفواتير، وتحاول تحقيق أحلامك، أعتقد أن هذا إنجاز رائع لا مثيل له.

عندما تكون أماً، فأنت لست وحيدًا أبدًا في أفكارك، على الأم دائمًا أن تفكر مرتين، مرة لنفسها ومرة ​​لطفلها.