برلماني: العفو عن الغارمات يؤكد «عصر المرأة الذهبي» في عهد السيسي

قال النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سويلم الخيرية أن القيادة السياسية تولي المرأة المصرية اهتماما كبيرا، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يحرص على دعم المرأة في مختلف المجالات ويسهل لها الحصول على حقوقها من خلال العديد من الامتيازات غير المسبوقة.

وأضاف "سويلم"، في بيان له، أن المرأة المصرية لعبت دورا بارزا في نهضة المجتمع كما أثبتت استحقاقها لوجودها في جميع المجالات، معقبا: "المرأة لم يقتصر دورها على واجباتها تجاه أسرتها وتربية أبنائها فحسب بل أصبح لها دورا محوريا في مختلف المجالات".

وأكد عضو الشيوخ، أن المرأة المصرية تولت مناصب قيادية و وزارات هامة في الحكومة تعتبر الأكبر في تاريخها، فضلا عن تواجدها في البرلمان بقوة وأيضا تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

وأشاد النائب هشام سويلم، بقرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارمة، وكذلك الإفراج عن الغارمين، قائلا: «القرار يؤكد أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي».