دراسة تكشف الدور الرئيسي للجهاز العصبي في صدمات الحساسية الشديدة

يحدث رد فعل تحسسي شديد عندما ينخفض ​​ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، مما يجعل الناس يفقدون الوعي، وهذا ما يسمى “الحساسية المفرطة”، فمن السمات الرئيسية لرد الفعل التحسسي الشديد، حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى الإغماء، وربما الموت إذا لم يتم علاجه.

ولطالما عُزيت هذه الاستجابة إلى تمدد مفاجئ وتسرب الأوعية الدموية، لكن الباحثين في Duke Health وجدوا أن هذه الاستجابة وخاصة انخفاض درجة حرارة الجسم، تتطلب آلية إضافية - الجهاز العصبي في دراسة جديدة باستخدام الفئران.

ظهرت الدراسة على الإنترنت في مجلة Science Immunology، ويمكن أن تشير إلى أهداف جديدة للعلاجات للوقاية من الصدمة أو علاجها والتي تحدث في ما يصل إلى 5% من الأشخاص في الولايات المتحدة سنويًا استجابةً للحساسية الغذائية أو لدغات الحشرات أو الحيوانات السامة.

قال كبير الباحثين سومان أبراهام، أستاذ في أقسام علم الأمراض وعلم المناعة وعلم الوراثة الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة في كلية جامعة ديوك: "تحدد هذه النتيجة لأول مرة الجهاز العصبي باعتباره لاعبًا رئيسيًا في الاستجابة التأقية".

وقال أبراهام: "الأعصاب الحسية المشاركة في التنظيم الحراري - وخاصة الأعصاب التي تستشعر درجات الحرارة البيئية المرتفعة - ترسل إلى الدماغ إشارة خاطئة أثناء الحساسية المفرطة بأن الجسم يتعرض لدرجات حرارة عالية على الرغم من أن الأمر ليس كذلك". وهذا يسبب انخفاضا سريعا في درجة حرارة الجسم وضغط الدم.

أبراهام وزملاؤه تتبعوا تسلسل الأحداث عندما تنشط المواد المسببة للحساسية الخلايا البدينة - الخلايا المناعية التي تحفز التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى التورم وصعوبة التنفس والحكة وانخفاض ضغط الدم وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وجد الباحثون، أن أحد المواد الكيميائية التي تطلقها الخلايا البدينة عند تنشيطها هو إنزيم يتفاعل مع الخلايا العصبية الحسية، لا سيما تلك التي تشارك في الشبكة العصبية المنظمة للحرارة في الجسم.

عندما يتم تحفيزها كجزء من رد فعل تحسسي، تحصل هذه الشبكة العصبية على إشارة لإيقاف مولدات حرارة الجسم على الفور في الأنسجة الدهنية البنية، مما يتسبب في انخفاض حرارة الجسم. يؤدي تفعيل هذه الشبكة أيضًا إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

تحقق الباحثون من صحة النتائج التي توصلوا إليها من خلال إظهار أن حرمان الفئران من إنزيم الخلايا البدينة المحدد يحميها من انخفاض درجة حرارة الجسم، في حين أن التنشيط المباشر للخلايا العصبية المستشعرة للحرارة في الفئران يسبب تفاعلات تأقية مثل انخفاض حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم.

قال أبراهام وفقًا لما جاء بموقع hindustantimes: "من خلال إثبات أن الجهاز العصبي هو لاعب رئيسي - ليس فقط الخلايا المناعية - لدينا الآن أهداف محتملة للوقاية أو العلاج"، “يمكن أن تكون هذه النتيجة مهمة أيضًا لحالات أخرى، بما في ذلك الصدمة الإنتانية، ونحن نجري تلك الدراسات”.