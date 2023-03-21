«سبورت»: مواجهة برشلونة بكأس الملك فرصة لانتقام لاعبي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن موقف غرفة ملابس لاعبي ريال مدريد عقب الخسارة أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

وانتصر فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف.

وقطع برشلونة شوطًا في التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعدما وسّع فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد إلى 12 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن غرفة ملابس فريق ريال مدريد ترى أن مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الملك فرصة للانتقام من برشلونة والفرصة الأخيرة لتجاوز الإحباط الذي عانى منه الفريق أمام برشلونة هذا الموسم.

وانتصر برشلونة على ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد، ويلتقيا في مباراة الإياب يوم 5 أبريل المقبل.

ويدرك لاعبو ريال مدريد أنهم بحاجة إلى الفوز على برشلونة ن أجل التأهل للمباراة النهائية، والتي تبدو أفضل لقطة للفوز ببطولة هذا الموسم.

وبات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أول مدرب يفوز بـ3 مباريات كلاسيكو في عام واحد، بعد الإسباني بيب جوارديولا في عام 2011.



وفي حالة عدم فوز ريال مدريد بمباراة الإياب سترتفع مسيرة اللافوز ضد برشلونة إلى 4 مباريات وهي الأطول منذ 2020.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، فيما يتصدر برشلونة ترتيب بطولة الدوري برصيد 68 نقطة.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق تشيلسي الانجليزي، يومي 12 و 18 إبريل المقبل ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة فوز ريال مدريد على تشيلسي، يلتقي الفائز من مباراتي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بالدور نصف النهائي للبطولة.