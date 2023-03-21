نائب رئيس الزمالك: إسماعيل يوسف يقود المران غدًا.. والمدرب المقبل مصرى

أكد سليمان وهدان، نائب رئيس نادي الزمالك، اقتراب رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الفريق خلال الساعات المقبلة.

وقال في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: “إسماعيل يوسف سيقود مران الزمالك غدا الثلاثاء، لن نعلن أي شيء بخصوص المدرب إلا قبل 48 ساعة”.

وأضاف: “خلال 48 ساعة سيكون هناك أخبار تسعد جمهور الزمالك، ومدرب الفريق القادم مصري من أبناء النادي”.

وتابع: “الزمالك لا ينافس هذا الموسم سوى على لقب كأس الرابطة، بعدما أصبح الدوري بعيد جدًا”.

نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة المحترفة إلى ملعب استاد المقاولون العرب بدلا من ستاد القاهرة.

يأتي نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى كأس الرابطة المحترفة من استاد القاهرة إلى ملعب المقاولون العرب بعد اعتذار استاد القاهرة عن عدم استضافة مباراة منتخب مصر الأول ومالاوى بداعي الإصلاحات.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات دور الستة عشر فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

وسوف يتم نقل مباراة الزمالك ونظيره البنك الأهلي يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات دور الستة عشر فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء عبر شاشة أون لاين سبورت.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، غدًا الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة شباب بلوزداد، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفريق الجزائري بهدفين نظيفين.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء الإطاحة بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من شباب بلوزداد بهدفين دون رد، ووداع بطولة دوري أبطال إفريقيا.