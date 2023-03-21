الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قبل بداية شهر رمضان.. اعرف ما يفطر وما لا يفطر

صيام رمضان
صيام رمضان

قدمت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تعريفًا مبسطًا عن الأمور التي لا تفطر في نهار رمضان والأمور التي تفطر في رمضان، تحت عنوان "قبل بداية شهر رمضان اعرف ما يفطر وما لا يفطر".

وحددت دار الإفتاء الأشياء التي لا تفطر في نهار رمضان وهي: "بخاخة الربو، واستعمال المراهم والكريمات، والأكل والشرب ناسيًا، والقيء غير المتعمد، واستعمال مرطبات البشرة، ونقل الدم، وتذوق الطعام باللسان دون بلعه، وخلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، والغسيل الكلوي، ونقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق، والتبرد بالماء من شدة الحرارة، واستعمال الحقن عضلًا أو وريدًا أو تحت الجلد".

كما حددت دار الإفتاء، الأشياء التي تفطر في نهار رمضان والتي منها لا يجوز الصيام معها، وهي: "القيء عمدًا، والتدخين"، وفي الأخير "دم الحيض والنفاس" ولا يجوز معهما الصيام.

وتستطلع دار الإفتاء، الثلاثاء، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية- 2023 ميلادية.

وأشارت الإفتاء، في بيان لها، إلى أنه سيكون هناك بث مباشر لاستطلاع الرؤية عبر التليفزيون والصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ويتم تحديد موعد بداية الشهر الكريم وفقًا لرؤية هلال رمضان،  أي من خلال تحري الهلال ورؤيته بصرياً في السماء ليعلن بداية رمضان.

ما يفطر ما لا يفطر رمضان دار الافتاء فيسبوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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