الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة دهسها القطار بالبدرشين

جثة 
جثة 

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بها في البدرشين.

البداية، كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة، وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم القطار بجسدها مما تسبب في مصرعها.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة دفن جثة سيدة قطار اصطدام البدرشين

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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