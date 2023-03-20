الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو «القومى للمرأة»: توثيق الطلاق الشفوى دعوة رئاسية لحفظ كيان الأسرة

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت دينا حسين، عضو المركز القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طرح موضوع الطلاق الشفهي، منذ 4 أو 5 سنوات وطالب وقتها بتحديد نسبة حقيقة له.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أوضح اليوم في احتفالية يوم المرأة، أن دار الإفتاء تلقت 240 ألف فتوى عن الطلاق الشفهي وثبت وقوع الطلاق في حالتين فقط.

أهمية توثيق الطلاق الشفهي

وأكدت أن أهمية توثيق الطلاق الشفهي، هي للحفاظ على كيان الأسرة وهو ما يثمر عن الوعي، مشيرة إلى أن نسب الطلاق التي كنا نتخيل أنها عالية جدًا أوضح وزير العدل أنها غير حقيقية وأن نسبة الطلاق تمثل 3% فقط.

وتابعت: أن معدلات الطلاق ليست عالية ويوجد خلافات أسرية ولكن المهم ألا نصل للطلاق، وهذا ما نقوم عليه بالتوعية للمقلبين على الزواج والمتزوجين للحفاظ على كيان الأسرة. 

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يوم المرأة المصرية

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