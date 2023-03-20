«شعبة الدواجن بالجيزة»: الفراخ البرازيلية حققت التوازن وخفضت الأسعار محليًا

ض

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، حقيقة انخفاض أسعار الدجاج، قائلاً: "الأزمة التي شهدها قطاع الدواجن والبيض عابرة ولن تتكرر مرة أخرى.. والأعلاف متوفرة بالأسواق".



وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الدواجن البرازيلية المستوردة حققت التوازن في الأسواق وأدت إلى زيادة المعروض، مُشيرًا إلى أن ذلك ساهم في انخفاض الأسعار محليًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن كميات كبيرة من الأمهات والكتاكيت، دخلت الدورة الإنتاجية في الفترة الماضية.



وناشد رئيس شعبة الدواجن منع ذبح الدواجن في المحال العامة، معقبًا: علينا أن نواكب العصر كأي دولة في العالم، وهذه الخطوة تسهم في خفض الأسعار وتعدد حلقات التداول.

وشدد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لعام 2009، الذي أكد أنه مطبق في كل دول العالم، معقبا: "أسعار الدواجن تنخفض بصورة أكبر، لو طبق القانون في الفترة الحالية".