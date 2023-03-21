الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 13 شخصا فى تصادم سيارتين بالصحراوى الشرقى بسمالوط بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 13 شخصا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل قرية السرارية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل قرية السرارية في مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وهما: محمود شعبان عبد الحكيم 24 عاما، ومحمد نبيل عطفي 22 عاما، وطه صابر عمر 29 عاما، وكريم سامي قرني 19 عاما، وعرفات محمد مفتاح 21 عاما، ورامي فضل 20 عاما، ومصطفى ممدوح 29 عاما، وهيدي اأشرف 21 عاما، وأماني صلاح 27 عاما، ومصطفى إسماعيل 27 عاما، وإيهاب أحمد 24 عاما، ومعتصم نبيل 18 عاما، ومحمد عاطف 55 عاما، ويقيمون بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، ومراكز أبوقرقاص وملوي ومغاغة ومطاي في المنيا.

 

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه نزيف وارتجاج وكسور وكدمات وسحجات، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا اصابة 13 شخص تصادم سيارتين الطريق الصحراوي مستشفي سمالوط النموذجي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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