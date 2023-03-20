الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل وإصابة نجله فى حادث اصطدام سيارة بالقليوبية

جريدة الدستور

لقى عامل مصرعه وأصيب نجله بكسر فى الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إثر اصطدام سيارة نقل بهم أثناء عبورهم الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد شعراوى مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة نجله.

على الفور انتقلت ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور كلا من "سلطان س ب" 49 سنة عامل متوفي ونجله "إسلام س س"، 14 سنة مصاب بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز اصطدمت بهم سيارة نقل أثناء ذلك، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الطبيب الشرعي وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب وسماع شهود الواقعة وسائق السيارة. 

اصطدام سيارة نقل الطريق الدائري حادث اصطدام سيارة شرطة قليوب مأمور مركز شرطة قليوب وقوع حادث تصادم مصرع عامل

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يوم المرأة المصرية

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