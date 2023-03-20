الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليتيكو: مسؤول قضائي أمريكي يتوقع إصدار مذكرة توقيف بحق ترامب

ترامب
ترامب

توقع مسؤول قضائي أمريكي، اليوم، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم أو الأربعاء المقبل، بحسب مصادر مطلعة.  

ووفقا لمجلة بولتيكو الأمريكية، من المتوقع أن توجه هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى ترامب مساء الإثنين أو الأربعاء، حسبما أعلن أحد المشاركين في التخطيط، مؤكدا أنه سيتم مناقشة كيفية إشراك ترامب".

اجتماع مسؤولو تنفيذ القانون 

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ويجتمع مسؤولو تنفيذ القانون في مقر شرطة نيويورك في مانهاتن بعد ظهر اليوم الاثنين للتخطيط لتوجيه اتهام محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب بتهم نابعة من دفع تعويضات، وفقا لما صرح به أحد المشاركين في التخطيط لإصدار المذكرة.

وبحسب المجلة الأمريكية، فمن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام في وقت متأخر من الاثنين أو الأربعاء، وسوف يتم مناقشة كيفية اتهامات ترامب"، كما قال المسؤول عن التخطيط، مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد".

وقال المصدر إن الاجتماع سيضم أعضاء من شرطة نيويورك وجهاز المخابرات الأمريكي وضباط محكمة ومسئولين من مكتب المدعي العام بمنطقة مانهاتن ألفين براج. 

 

مسؤول قضائي ترامب اتهامات مذكرة توقيف الرئيس لامريكي السابق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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