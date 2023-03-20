"آداب بنها" تحتفل بيوم المرأة المصرية الأربعاء المقبل

تنظم كلية الآداب جامعة بنها احتفالية كبرى بيوم المرأة المصرية الأربعاء المقبل الموافق ٢٢ مارس، بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة إيمانا بمكانة المرأة وأهمية تكريمها لدورها العظيم، وفضلها الكبير في صنع القيادات والقامات، تقديرًاً لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد أبوعرب عميد الكلية إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة رسالة لكل امرأة مصرية كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات بأن مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات التعليمية والاكاديمية لن تنسى هذا العطاء الذى لا ينقطع.

وأكد الدكتور عربى الطوخى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المرأة تحظي علي تقدير واهتمام كبير من المجتمع، ويتم تنظيم الحفل تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التى كافحت ضد الاستعمار وناضلت من أجل الاستقلال كما أن كلية اداب بنها ستقوم فى نهاية الحفل بتكريم بعض النماذج من الشخصيات النسائية الناجحة من رائدات كلية الآداب وأبناء محافظة القليوبية من القيادات التنفيذية والبرلمانية.

يشارك فى اللقاء أساتذة الجامعة وأعضاء الجهاز الإدارى والطلاب والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.