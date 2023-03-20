«نساء مصر»: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمين والغارمات أدخل البهجة على قلوب الأسر

ثمنت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وكذلك الإفراج عن الغارمين، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد دعم الرئيس المستمر للمرأة المصرية واحترامها وتقدير مكانتها داخل المجتمع، وحرصه على إدخال البهجة في نفوس الأسر المصرية، التي سيحل عليها الشهر الكريم وهي في أحضان الأم أو الأب.

وأكدت «العبسي» في بيان لها، أن حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية الأم المصرية، اتسع ليشمل كل المعوقات التي تقف حائلًا أمام كل سيدة مصرية، متحدثًا بلسان حال كل سيدة، موجهًا توجيهات للحكومة بالعمل على توسيع قاعدة مشاركتها في مناصب العمل المختلفة، وتوسيع دائرة تدريبها وتنمية مهاراتها، لتكون حصن الدفاع الأول عن الوطن، لافتة إلى أن الرئيس السيسي رد اعتبار كل سيدة مصرية ويكن لها كل التقدير والاحترام والتضحية المستمرة التي تقدمها في سبيل الحفاظ على استقرار المجتمع، وحماية الوطن.

نساء مصر: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات أدخل البهجة على قلوب الأسر المصرية

وأشادت بتوجيهات الرئيس بالتوسع في البرامج التدريبية للمرأة، وكذلك تمثيلها في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال، بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتأكيد على السير الجاد نحو تحقيق تمكين شامل للمرأة المصرية.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طمأن المصريين بشأن تخوفهم من فكرة إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، وعمل على توضيح الأهداف الحقيقية الاجتماعية والإنسانية لهذا الصندوق في التعامل مع حالات الطلاق والانفصال بين الأزواج والزوجات، لافتة إلى أن هذا الصندوق سيكون ضمانًا اجتماعيًا لكل المجتمع وحفاظًا على حياة ومستقبل الأبناء داخل كل أسرة.