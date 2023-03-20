يلغي بصدوره 6 قوانين.. ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أحكاما وموادًا قادرة على الحد من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3% الموجودة فى مصر سنويًا.

ويلغي القانون الجديد 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية، وتضمنت ملامح القانون الجديد المكون من 183 مادة:

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية

2- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

3- السماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة

4- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

5- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة

6- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

7- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

8- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

9- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

10- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية

11- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم

12- استحداث ماده متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر

13- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين

14- استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية

15- تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية

16- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي

17- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال