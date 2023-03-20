مشروع قانون لضبطها.. ضحايا إعلانات الأدوية عبر الفضائيات يروون تجاربهم لـ«الدستور»

إعلان على أحد القنوات الفضائية عن مرهم طبي لعلاج وتخفيف آلام الغضروف بسعر 500 جنيهًا، لفت انتباه “أسماء.م”التي تبحث عن أمل في الشفاء والتخلص من آلامها التي قطعت شوطًا طويلًا لعلاجها.

وقالت أسماء لـ “الدستور”: "كل الأدوية مكنتش بتجيب نتيجة وجلسات العلاج الطبيعي من غير نتيجة، ووقتها كنت فقدت الأمل، لحد ما شوفت إعلان في أحد القنوات الفضائية عن مرهم سحري لعلاج آلام العظام".

وأضافت: "اشتريت المرهم بمبلغ كبير من خلال خدمة الشحن والتوصيل من غير ما أعرف اسم الشركة، وبمجرد ما دهنته لقيت إحمرار شديد في رجلي وحكة لأن المرهم احتوى على مواد فعالة غير مصرح بها وجابتلي حساسية".

تشريع جديد للإعلانات المضللة

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حذر من إعلانات الأدوية المضللة، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء علي فوضى إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ علي صحة المصريين.

وأضاف أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات وخاصة إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين، مُشيرًا إلى أنه آن الأوان لضبط هذه السوق لحماية المواطنين من النصب الإلكتروني.

وشدد “بدوي” أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي وإيجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعه المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام، مطالبًا بإعداد بروتوكولات توضيحية وتوعوية في الجامعات.

ضحايا الإعلانات الطبية المضللة على القنوات الفضائية

تابعت “أسماء”أنه بإجراء الكشف الطبي: "الدكتور قالي إن كل شركات الأدوية اللي بتيجي إعلاناتها على الفضائيات مضللة وغير مصرح بها من وزارة الصحة".

وتوضح أنها بدلًا من العلاج من آلام العظام أصبحت تعالج مما حدث لجلدها: "المرهم ملوش أي تأثير بل أضرار فضلت أتعالج منها فترة طويلة لحد ما تماثلت للشفاء لكني مش هكرر تجربة الشراء على الإنترنت تاني.

بلغ عدد الإعلانات المضللة في 96 قناة فضائية خلال العام 2014 نحو 1992 إعلان، وجاءت الإعلانات في المنتجات الطبية والخدمات الصحية في المرتبة الأولى بعدد 1729 إعلانًا بنسبة 87.30% من إجمالي الإعانات.

بينما بلغت عدد الإعلانات المضللة عام 2017 نحو 6069 إعلانًا، 58% منها إعلانات لمنتجات جنسية، 25% مستحضرات دوائية، و25% منها منتجات تخسيس و4% منتجات تجميل.

المصدر – نقابة المحاميين

ندى: "اتنصب عليا في 800 جنيه"

لطالما حلمت “ندى، 24 عامًا”، إحدى ضحايا إعلانات القنوات الفضائية المضللة، بأن يكون لديها شعر طويل، إلا أن عوامل وراثية أحالت دون ذلك: "فضلت سنين كتيرة بحاول أتعالج وأوصل لحاجة تخلي شعري طويل زي باقي أصحابي".

“ندى” قررت تجربة إحدى الزيوت التي تلعن عنها القنوات الفضائية بحسب وصفها تشيد بنتيجته الفعالة في إطالة الشعر: "كان زيت بـ700 جنيه و100 جنيه مصاريف شحن، ومكتوب عليه الطريقة الصحيحة للاستخدام".

وتابعت: "عرفت وقتها أنه منتج غير سليم ومضلل ودفعت الفلوس ومعرفتش استردها لأنه مكنش له أي نتيجة".