الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى: المرأة المصرية دائمًا كلمة السر ومفتتح الكلام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن المرأة المصرية كانت دائمًا هي كلمة السر ومفتتح الكلام ومنتهاه، وهي طاقة العطاء والصبر والتحمل وأيقونة الإصرار والعزيمة والنجاح.

 

سنمضي في طريق الأمل والمستقبل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الإثنين، أن وطننا هذا هو شعبه، هؤلاء هم رجاله ونساؤه لا يخشى عليه وكلي ثقة، أننا سنمضي في طريق الأمل والمستقبل، على أفضل ما يكون بإذن الله.

واختتم الرئيس السيسي، حديثه قائلًا: "أشكركم، وكل عام وأنتم بخير..وبالله العظيم وبالمرأة المصرية العظيمة، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.

السيسي المرأة المصريه دائم ا كلمة السر مفتتح الكلام المرأة

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