الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

السلطات السودانية تمنع سيف تيرى من السفر لمرافقة منتخب بلاده فى تصفيات أمم إفريقيا

سيف تيري
سيف تيري

كشفت تقارير إعلامية سودانية عن أزمة تواجه سيف تيري، مهاجم فريق فاركو، والمنتخب السوداني، على خلفية خلافه مع ناديه السابق المريخ.

وذكر موقع «باج نيوز»، أن السلطات في مطار الخرطوم منعت سيف تيري لاعب المنتخب الوطني، من السفر مع بعثة «صقور الجديان» إلى الجابون، لخوض مباراة في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وأشار الموقع، وفقًا لمصادره، إلى أن تلك الخطوة تأتي بسبب بلاغ من ناديه السابق المريخ، الذي كان يلعب له قبل الانضمام إلى نادي فاركو.

وأوضح الموقع أن لاعب فاركو والمنتخب السوداني كشف لمقرّبين منه، أنّه عمل على إجراء تسوية بشأن أموال نادي المريخ في النيابة.

وكانت بعثة المنتخب السوداني قد غادرت إلى الجابون لخوض مباراته في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويحتل منتخب السودان المركز الثالث في المجموعة التاسعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، ليقبع خلف منتخبا موريتانيا والجابون، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني برصيد 4 نقاط. بينما يقبع منتخب الكونغو الديمقراطية، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

سيف تيري فاركو المنتخب السوداني منتخب السودان تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المريخ

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