رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا الثلاثاء

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين.

وقال "جبالي": "ترفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء".

وتشهد جلسة البرلمان غدًا الثلاثاء، مواجهة النواب لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بـ 140 أداة رقابية حول إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.

وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات لسوق العمل.

ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.