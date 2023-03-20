الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«التضامن»: زيادة مراكز استقبال النساء ضحايا العنف لـ11

العنف ضد النساء
العنف ضد النساء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تمت زيادة مراكز استقبال النساء ضحايا العنف لتصل إلى 11 مركزًا، بالإضافة إلى مركز لمواجهة الإتجار بالبشر بزيادة نسبتها 22%.

وأضافت «القباج» خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، أن الرئيس وجه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بإدراج هذا المنهج كشرط قبل التخرج وأيضًا بالتنسيق مع وزارة العدل بإقراره كالتزام قبل الزواج.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.

السيسي المرأة المصريه قرينة رئيس الجمهورية الأم المثالية لعام 2023 الاتجار بالبشر ضحايا العنف

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