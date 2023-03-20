رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي وزير التجارة السعودي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين.

وأكدَّ رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة، بحسب البيان.

بدوره، نقل الوزير القصبي في مستهلّ اللقاء، تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكِّداً مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات.

وعلى سياق اخر عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم، اجتماعه في بغداد.

وكشفت الوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اليوم اجتماعه في بغداد بحضور وزير التجارة أثير الغريري ورئيس المجلس التنسيقي السعودي ماجد عبد الله القصبي ورئيس المجلس التنسيقي العراقي وزير التخطيط محمد تميم.

وأضاف أن الاجتماع بحث الملفات المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار ووزير التجارة وممثلين عن وزير الصناعة العراقيين.