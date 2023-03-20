الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي وزير التجارة السعودي

من اللقاء
من اللقاء

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له. 

وشهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين.

وأكدَّ رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة، بحسب البيان.

بدوره، نقل الوزير القصبي في مستهلّ اللقاء، تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكِّداً مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات. 

وعلى سياق اخر عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم، اجتماعه في بغداد.

وكشفت الوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اليوم اجتماعه في بغداد بحضور وزير التجارة أثير الغريري ورئيس المجلس التنسيقي السعودي ماجد عبد الله القصبي ورئيس المجلس التنسيقي العراقي وزير التخطيط محمد تميم.

وأضاف أن الاجتماع بحث الملفات المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار ووزير التجارة وممثلين عن وزير الصناعة العراقيين.

336755901_2129101350611990_1421398870683509865_n
336755901_2129101350611990_1421398870683509865_n
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ماجد القصبي وزير التجارة السعودي السعودية العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مارستا معه الرذيلة».. القبض على سيدتين لابتزازهما شابًا

أمازون تعتزم تسريح 9000 موظف لخفض التكاليف

يلغى بصدوره 6 قوانين.. ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

حبس المتهم بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره فى عابدين

لا تقتلوا إنسانية شنودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

لا تقتلوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»