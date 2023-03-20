الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما فى المطرية لـ27 مارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، لجلسة 27 مارس.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في منطقة أرض الليمون بالمطرية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة، مقتول بطعنة سكين وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها المتهم سلاحا أبيض "سكينا" وطعن المجني عليه فأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.

 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة عامل شاب قتل خلافات مالية رجال المباحث

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