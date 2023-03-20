الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الخوخ خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: اهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط:

تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد.

مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات.

رش حامض جبرليك "بيرلكس" 15 جزءا فى المليون "9 أقراص" عند 30% تزهير وعند 70% تزهير ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس، منتج سيتوكيني الماني يحتوي علي واحد من عشره سيتوكينين مصدره cppu "بمعدل لتر 120/ لتر ماء".

ثانيا: التسميد:



أصناف الخوخ المتأخرة تعطى الشجرة 1/4: 2/1 كجم سلفات نشادر + 1/4 : 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم للأراضى القديمة ويكون التسميد بمعدل 1/4 كجم نترات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم 3 حمص فوسفوريك / 1 م3 ماء رى للأراضي الجديدة

الكاكى تسمد ب1ك سلفات منجنيز +1ك سلفات حديد +1ك سلفات زنك + 1ك سلفات ماغنسيوم.

3 لتر من "حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك".

الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري "الأوراق"

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما ياتى

300 جم سلفات حديد + 300 جم زنك مخلبى +300 جم منجنيز مخلبى + 150 جم سلفات نحاس +100 جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +250 جم يوريا "لرفع كفائة الامتصاص"/ 600 لتر ماء.

ثالثا: برنامج الري:

ري غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار الخوخ المتأخرة ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة "الأراضي القديمة"

أما في حالة الأراضي الجديدة

السنة الأولى 12 لتر/ شجرة

السنة الثانية 28 لتر/ شجرة

السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة

السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة

السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة

ويتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية "3 ساعات ري"

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

أولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية.

1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشري والبق الدقيقي.

والعنكبوت الأحمر والاناسيا "ثاقبات براعم الحلويات" ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري والفطري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5%، 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة.

2- مكافحة اكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء.

3- مكافحة اكاروسات المبططة رش اباماكس 100سم /100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

4- مكافحة حفارساق التفاح و حفار ساق الحلويات رائق الاجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء و رش الخشب والأفرع المصابة جيدا.

5- مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جازبة +10جم مبيد حشري لانت وتتم إذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الأشجار في ظل الشجرة.

6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء.

7- العفن الهبابي على أوراق الكاكا ومرض تثقب أوراق الحلويات ورش توباز بمعدل 250جم/ 100لتر ماء أو رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء.