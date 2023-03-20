الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وبعض المحافظات اليوم

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا مائلا للبرودة نهارا إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما أنه من المتوقع أن يشهد اليوم، أمطارا خفيفة على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية يشهد اليوم الإثنين طقس مائل للبروده معتدل على القاهرة الكبرى تتوقع هيئة الأرصاد الجوية

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