الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تزامنًا مع إطلاق الدورة الثانية.. أهم معلومات عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

انطلقت اليوم أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، والتي تمتد لمدة 3 أشهر من مارس حتى نهاية مايو 2023، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المبادرة:

دشنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال النصف الثاني من عام 2022، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

تم فتح باب التقديم فى المرحلة الأولى من المبادرة فى 21 أغسطس 2022 وحتى 18 سبتمبر 2022 أغسطس - 2022، وتقدم أكثر من 6200 مشروع، تم تقييمهم واختيار 162 مشروعًا، أي 6 مشروعات فقط من كل محافظة، تم تصفيتهم مرة اخرى واختيار 18 مشروعا تمثل كافة المحافظات كأفضل مشروعات تقدمت للمبادرة، والتي شاركت في مؤتمر تغير المناخ Cop 27.

يبدأ التقديم للدورة الثانية من المبادرة في شهر مارس الجاري لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر مايو المقبل من عام 2023.

تغطى المبادرة 6 فئات هي: فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

تهدف إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه لـ6 مشروعات من الفائزين بالمبادرة.

تضم شروط المشاركة؛ أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات وأفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط قمة المناخ باب التقديم المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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