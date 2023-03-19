مسؤول بمستشفى أهل مصر: أقسام علاج الحروق في مصر قليلة والكوادر محدودة

قال حسين عثمان رئيس قطاع الموارد البشرية لمؤسسة أهل مصر، إن عدد أقسام علاج الحروق في مصر قليل والكوادر الطبية في هذا التخصص محدودة.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إدارة المستشفى تبذل أقصى ما في وسعها، لتستقطب أكبر كوادر، منوهًا أن إقناع الدكتور نعيم مؤمن، أن يأتي زيارات للمستشفى ويدرب الأطباء، إنجاز كبير.

وأكد أن مستشفى أهل مصر أسست لتكون مرجعية في مجال علاج الحروق على مستوى عالمي.

وردا على هل الدعم الحالي المقدم للمستشفى كافي؟ قال عثمان: "المستشفى تلقى دعما سواء من أجهزة الدولة بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين، واجهزة التنمية المحلية، والدفاع المدني، وعلى مستوى المتبرعين، يتوفر مفهوم المسئولية المجتمعية من الشركات، وعلى مستوى الأفراد، لكن الدعم مطلوب طول الوقت".