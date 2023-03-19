فرحات: قدمت أضخم حفلات في تاريخ الشرق الأوسط خلال الشهور الماضية

حالة غير مسبوقة من التألق الفني يعيشها الموسيقار الكبير هاني فرحات حيث تحقق حفلاته نجاح إستثنائى يشهد بإحترافه وموهبته وقدرته على التنوع والإبهار من حفل لآخر.

وقدم هاني فرحات مؤخرًا أهم حفلات الشرق الأوسط مع أهم نجوم الأغنية آخرها( صوت مصر) مع النجمة أنغام وهو الحفل الذي تخطى نجاحه موسم الرياض لتصل أصداؤه كل أنحاء الوطن العربي كعادة حفلات هاني فرحات.

يأتي الحفل تتويجا لنجاح كبير حققه فرحات في موسم الرياض في أهم وأقوى حفلات الموسم ومنها احتفالية( هاني شنودة) التي كانت اجتماع لأهم نجوم الأغنية عمرو دياب محمد منير ،احمد عدوية ،انغام الذين قدموا فقراتهم بتوقيع فرحات.

شارك الموسيقار الكبير أيضا في حفل (صوت الأرض) تكريما للراحل طلال مداح وكان حفلا ضخما شارك به قرابة ٤٠ مطربًا ومطربة وأيضا احتفالية ( بعض من ذكرياتي ) للشاعر الأمير تركي بن عبد الرحمن التي قادها وغنت بها اهم مطربات الوطن العربي انغام ،اصالة ،نوال الكويتية ،داليا مبارك ،رولان وأميمة طالب.

وعن هذا النجاح الكبير، قال الموسيقار هاني فرحات إن كل هذا النجاح لم يأت من فراغ بل جاءت نتيجة جهد شديد وإخلاص وتصميم على تقديم الفن العربي بأبهى وأقوى صورة.

أضاف حرصت على التطوير والتنوع في كل حفل قدمته لتقديم موسيقى مختلفة بتقنيات حديثة ومواكبة للعصر وهو ما جعل النجاح يزيد مع كل حفل ويصل دائما إلى ذروته خاصة أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه يدعم هذه الحفلات ويشجعها ويشرف عليها بشكل شخصي حرصا منه على تقديم الأفضل دائما لسعيه الحثيث في البحث عن التميز ولن انسي إشادته الدائم بي وإعجابه بخطط العمل المختلفة لكل إحتفالية"

وأكد فرحات أنه سيظل يجتهد لتقديم أرقى مستوى فني في حفلاته دائما.

واختتم كلامه ثقة المطربين العرب وحرصهم علي اختياري واستشارتي في كل أعمالهم ثقة كبيرة تجعلني دائم البحث عن كل ماهو جديد في عالم الموسيقي لكي أحافظ علي حبهم ".