إخماد حريق مكتب تأجير سيارات بشارع البحر فى طنطا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالغربية حريقا في مكتب تأجير سيارات بشارع البحر في مدينة طنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق هائل بمكتب تأجير سيارات بمنطقة شارع البحر بمدينة طنطا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وأكد شهود عيان أن الخسائر المبدئية تقدر بنحو 300 ألف جنيه، ويُرجح أن ماسا كهربائيا هو سبب اندلاع الحريق.. تم تحرير محضر بالواقعة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسبابه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

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