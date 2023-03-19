رويترز: اتهامات بالإرهاب لرئيس وزراء باكستان و17 من مساعديه

وجّهت الشرطة الباكستانية، الاثنين، اتهامات بالإرهاب لرئيس الوزراء السابق عمران خان و17 من مساعديه.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز فقد سبق واقتحمت قوات الامن الباكستانية منزل خان، بهدف اعتقاله في مدينة لاهور، وذلك على خلفية اتهامه بالفساد، عقب الإطاحة به من منصبه في شهر أبريل الماضي.

عمران خان يتوجه للمثول أمام المحكمة فى إسلام آباد متوقعاً توقيفه

وسبق وأعلن خان، السبت، أثناء توجهه للمثول أمام المحكمة بتهم فساد أنه يتوقع توقيفه بعد أيام من جدل قانوني واشتباكات بين أنصاره والشرطة.

وأطيح عمران خان في أبريل 2022 إثر مذكرة بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.

وقال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع "أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن. أريد أن أخبركم جميعًا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي".